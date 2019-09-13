Источник: в правительстве ХМАО не хватает денег на зарплаты и премии чиновников

Рядовые сотрудники правительственных департаментов теряют большие деньги Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Счетная палата ХМАО провела крупную проверку правительственных департаментов Югры и выяснило, что в большинстве департаментов не хватает средств на выплату зарплат, а также премий сотрудникам. Такую версию «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в региональном «белом доме».

По версии инсайдеров, без правительственного вмешательства уже в 2019 году чиновники могут остаться без заработанных премий, а также зарплат. «Например, в конкретно нашем департаменте уже не хватает денежных средств на стопроцентную премию чиновникам. Даже если все работники будут доблестно работать, получить полную заслуженную надбавку они смогут только в первых двух кварталах. В дальнейшем поощрение упадет до 40 процентов», — резюмирует один из правительственных чиновников.

Официально председатель счетной палаты ХМАО Владислав Маркунас прокомментировал информацию следующим образом: «Это не совсем так. Мы провели проверку не зарплат сотрудников, а провели экспертное мероприятие по нормативному обеспечению планирования расходов на оплату труда. Мы сравнивали наши, окружные и федеральные законы и те механизмы, по которым рассчитываются планируемые фонды оплаты труда. Мы нашли некоторые несоответствия в статьях законов, что не позволяло в полном объеме планировать расходы для органов исполнительной власти», — сообщил «URA.RU» руководитель счетной палаты.

Маркунас добавил, что результаты экспертизы были отправлены в департамент финансов для дальнейшего изучения. Получить комментарий в департаменте общественных и внешних связей на момент публикации материала не удалось. В ведомство был направлен официальный запрос.