«Дочку» «Курганмашзавода» пытаются обанкротить третий раз за год

Заявление о банкротстве ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» (ЗКЛЗ, принадлежит «Курганмашзаводу») поступило в арбитражный суд Курганской области. Предыдущее подобное дело было закрыто немногим больше месяца назад.
«В арбитражный суд Курганской области поступило заявление ФНС России о признании несостоятельным (банкротом) ЗКЛЗ, введении в отношении должника процедуры наблюдения», — говорится в материалах дела, опубликованных в картотеке арбитражных дел. Налоговая служба заявляет о долгах ЗКЛЗ, которые составляют почти 53 млн рублей (40,8 млн — основной долг, почти 11,5 млн — пени и более 570 тысяч — штрафы).
Заявление ФНС принято судом к производству. Первое заседание назначено на 25 сентября.
Предыдущее заявление о банкротстве ЗКЛЗ, как ранее сообщало «URA.RU», поступило в курганский арбитраж в середине марта. Зарегистрированная в Кургане «Научно-производственная фирма „СК“-group» заявляла о долгах ЗКЛЗ в 30,5 млн рублей. В начале августа производство по этому делу было прекращено из-за нарушений, допущенных «СК»-group при подаче заявления, и не устраненных в течение пяти месяцев.
Еще одно дело о банкротстве ЗКЛЗ было прекращено в конце февраля 2019 года после того, как предприятие заключило мировое соглашение с участвовавшими в процессе кредиторами. «СК»-group среди них не было.