В полиции потеряли 14 томов дела «вора в законе №1»

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Фигуранты дела Шакро Молодого (Захария Калашова) в Мосгорсуде на заседании суда по об апелляции по делу. Москва, шакро молодой, калашов захарий
Материалы уголовного дела Шакро Молодого пришлось восстановитьФото: Владимир Андреев © URA.RU

Уголовное дело главного вора России Захара Калашова по прозвищу Шакро Молодой исчезло во время ремонта в отделе московской полиции. Такая информация появилась в российских СМИ.

«Предоставить документы „на Шакро“ [в МВД] не могут в связи с утратой их во время капитального ремонта здания отдела МВД по Таганскому району Москвы», — передает информационное агентство Росбалт.

В пропавших делах содержались сведения об ограблении казино «Кристалл» и «Голден Палас». Восстанавливать утраченные документы сотрудники полиции не собирались, так как истекли сроки привлечения к уголовной ответственности. Прокуратура Москвы обязала следственный отдел восстановить данные 14 утраченных томов и начала доследственную проверку, которая ведется по сей день. По ее итогам и будет вынесено решение.

Шумиха вокруг этих дел началась в 2015 году, когда сотрудники следственного отдела Москвы собирались возбудить дела о хищении в особо крупном размере и создании преступного сообщества. Материалы передавали для возбуждении дела в СУ СКР по ЦАО Москвы, которым руководил Алексей Крамаренко. Позже его арестовали за получение взятки, предположительно, от самого Калашова. В ходе передачи документы были бесследно потеряны.

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