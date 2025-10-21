ВСУ стали обстреливать Брянскую область в три раза чаще
ВСУ усилили обстрелы Брянской области практически в три раза, отметил Александр Богомаз
Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в три раза увеличили интенсивность обстрелов Брянской области за последний год. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, атаки фиксируются на всей приграничной территории области, а под удар все чаще попадают мирные жители.
«ВСУ все жестче терроризируют мирное население Брянской области, потому что им позволяет так себя вести Запад», — заявил Богомаз в интервью РИА Новости, добавив, что атаки стали в три раза чаще. Он также отметил, что, по его мнению, «возрождение фашизма на Украине стало нормой и национальной политикой».
С начала 2024 года, по данным властей, в результате обстрелов пострадали десятки населенных пунктов на территории Брянской области. Повреждены жилые дома, социальные и промышленные объекты. Власти региона регулярно отчитываются о работе систем противовоздушной обороны и мерах по эвакуации жителей из прифронтовых районов.
Кроме того, местные власти усилили контроль на пунктах временного размещения и расширили программы социальной поддержки для пострадавших. С начала СВО украинские военные уничтожили 504 жилых дома в брянском приграничье, отмечал Богомаз.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.