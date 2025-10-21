ВСУ усилили обстрелы Брянской области практически в три раза, отметил Александр Богомаз Фото: U.S. Army / Capt. Russell M. Gordon

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в три раза увеличили интенсивность обстрелов Брянской области за последний год. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, атаки фиксируются на всей приграничной территории области, а под удар все чаще попадают мирные жители.

«ВСУ все жестче терроризируют мирное население Брянской области, потому что им позволяет так себя вести Запад», — заявил Богомаз в интервью РИА Новости, добавив, что атаки стали в три раза чаще. Он также отметил, что, по его мнению, «возрождение фашизма на Украине стало нормой и национальной политикой».

С начала 2024 года, по данным властей, в результате обстрелов пострадали десятки населенных пунктов на территории Брянской области. Повреждены жилые дома, социальные и промышленные объекты. Власти региона регулярно отчитываются о работе систем противовоздушной обороны и мерах по эвакуации жителей из прифронтовых районов.

