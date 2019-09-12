В Следственном комитете по ХМАО назначен новый начальник

Следственное управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу возглавил Виталий Кузнецов. Об этом свидетельствует запись на сайте местного управления СКР.
«Кузнецов Виталий Михайлович, исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — говорится в профайле подполковника. По информации источника «URA.RU», представление Кузнецова состоится 24 сентября на заседании специальной комиссии.
Кузнецов поступил на службу в следственное управление СК по ХМАО в 2013 году. В 2015 году его назначили на должность руководителя отдела процессуального контроля следственного управления.
Предыдущий и. о. руководителя СУ СКР по ХМАО Дмитрий Шерман, судя по сайту ведомства, назначен первым заместителем руководителя. Он начал исполнять обязанности начальника ведомства с августа 2018 года после того, как прежний глава Анвар Ахмедзянов был снят с должности указом президента России Владимира Путина.