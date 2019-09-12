Глава ВТБ Костин предлагает освободить бедных россиян от налогов

Председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил освободить россиян с низкими доходами от налогов. С таким заявлением глава госбанка выступил на проходящем в столице Московском финансовом форуме.
«К примеру, мы говорим о том, что сейчас растет собираемость налогов. Одно из наших предложений — <…> снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — цитирует Костина ТАСС. По словам председателя правления ВТБ, малоимущих россиян следует освободить от уплаты большинства существующих налогов.
Он пояснил, что для физлиц необходимо определить минимальный доход, который запретят облагать налогом. Кроме того, Костин также предлагает снизить социальные взносы для малого бизнеса.
Однако его инициативы вряд ли будут поддержаны экономическим блоком федерального правительства. Это уже дал понять в комментариях СМИ глава Минфина РФ Антон Силуанов.
Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил о том, что статистическое увеличение количества бедных россиян связано с изменением методики подсчета и невысокой индексацией зарплат некоторых категорий бюджетников. «Немного идет увеличение числа бедных, и Росстат уже комментировал эту ситуацию. Несколько изменилась методика, и Росстат изменил подсчет доходов и расходов. Это повлекло за собой изменение параметров в худшую сторону», — отмечал чиновник. Министр отметил, что такого прироста зарплат бюджетников, который был в первом квартале 2018 года, в этом году кабмином не планировалось.