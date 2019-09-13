В Югре бизнесмен, похитивший 90 млн рублей, предстанет перед судом

Прокуратура ХМАО направила в суд Пыть-Яха обвинительное заключение по делу о хищении 89 млн рублей, выделенных на строительство водоочистных сооружений. На этот раз перед судом предстанет генеральный директор ООО «Инновационные технологии» Артак Микаелян.
«Заведомо зная, что закупленное оборудование не соответствует предъявленным заказчиком техническим требованиям, генеральный директор поставил данное оборудование и изготовил акты выполненных работ по контракту с недостоверными сведениями об их исполнении», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа. По информации прокуратуры, на имущество обвиняемого, оцененное в 40 млн рублей, наложен арест.
Микаеляна обвиняют по двум статьям УК РФ — мошенничество в особо крупном размере, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств и пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями.
Ранее «URA.RU» сообщало, что суд признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате бывшего директора МУП «Управление городского хозяйства» Пыть-Яха Александра Рабиновича. Ему было назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев колонии, а также штраф в размере 9 тысяч рублей.
В декабре 2016 года Рабинович подписал акты выполненных «Инновационными технологиями» работ. Это позволило предприятию получить из бюджетов ХМАО и Пыть-Яха 89 млн рублей. Чтобы отвести подозрения, Рабинович провел частичный ремонт ВОСов силами своего МУПа, однако это было сделано не в должном объеме и с нарушением сроков, отчего город остался без чистой воды.