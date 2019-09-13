Наказание за неправильную перевозку детей ужесточат

В настоящее время большинство водителей отказались от безопасных детских кресел в пользу дешевых бустеров Фото: depositphotos.com

Власти намерены в рамках борьбы с детским травматизмом ужесточить наказание для водителей, нарушающих правила перевозки несовершеннолетних. Соответствующее поручение Минюсту и МВД дал вице-премьер Максим Акимов.

Заседание по безопасности дорожного движения прошло в правительстве РФ на этой неделе. «Акимов поручил МВД и Минюсту подготовить нормативную базу для внесения соответствующих поправок в законодательство, — сообщают „Известия“. -В Госдуме сразу же отреагировали на инициативу вице-премьера, заместитель председателя комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский пообещал проработать более строгие меры наказания для водителей с детьми».

Реакцию вице-премьера и поддержавших его участников совещания вызвал доклад начальника ГИБДД Михаила Черникова. Руководитель отметил, что в 2019 году наблюдается в этому году наблюдается рост числа ДТП с участием детей на 1,2%, а число несовершеннолетних, раненных в авариях, увеличилось на 1,6%.

При этом эксперты издания отмечают: ужесточение наказаний не будет иметь должного эффекта, если ГИБДД собирается искать нарушителей раз в квартал при проведении специальных рейдов. Если же проверки станут регулярными в «местах притяжения» — рядом со школами и другими детскими учреждениями, то водители предпочтут не нарушать.

По действующим с 2017 года правилам пассажиров в возрасте до 7 лет перевозить можно только с помощью специальных удерживающих устройств. С введением послаблений на бустеры перешли порядка 90% водителей.