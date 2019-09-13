Судьбу восьмичасового рабочего дня решили в России

Восьмичасовой рабочий день установлен декретом Совнаркома от 1917 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Восьмичасовой рабочий день, который попал под «регуляторную гильотину» не будет отменен. Об этом сообщил вице-премьер России Константин Чуйченко на встрече с журналистами.

Он отметил, что норму отменять не будут, так как она зафиксирована в Трудовом кодексе. «Это требование, установленное законом, а именно — продолжительность рабочего времени», — приводит его слова РИА «Новости».

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее пообещал предпринимателям так называемую «регуляторную гильотину», которая предполагает прекращение действия с 1 февраля 2020 года ряда устаревших правовых актов СССР и РСФСР. Среди них оказался и декрет Совнаркома от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.