Дольщики пришли на прием в «расширенном составе» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спасти челябинских дольщиков «Гринфлайта»

Несколько десятков человек осадили правительство Челябинской области, заявляя, что последние полтысячи дольщиков компании «Гринфлайт» рискуют остаться без жилья. Пришедших с детьми и колясками людей пропустили к вице-губернатору Сергею Шалю, передает корреспондент «URA.RU».

Поводом стало судебное решение о передаче земли возле арены «Трактор», за счет продажи которой планировали обеспечить жильем людей, другим собственникам. «Нам сказали, что землю у „Гринфлайта“ — в том числе с уже стоящими на ней домами — забрали. И мы квартиры уже не получим», — пояснила корреспонденту агентства одна из дольщиц.

«К строительству восьми домов в „Академе“ перед банкротством застройщика приступить не успели. Вместо них спроектировали дом, где предполагалось дать квартиры дольщикам — сегодня их осталось 499 человек. Но теперь у нас кроме долгов перед банком практически ничего не остается — и эта схема „ломается“. Чтобы объясниться с людьми, 17 сентября мы планируем большую встречу в администрации Калининского района, куда приглашаем и представителей власти», — пояснил «URA.RU» заместитель гендиректора «Гринфлайта» Кирилл Кочкин.

По его словам, компания намерена оспорить судебное решение, вновь «разогревшее» скандал с «Гринфлайтом». Весной 2016 года застройщик остановил строительство микрорайона «Академ Риверсайд» — без квартир остались 4,5 тыс. семей. После смены подрядчика и руководителей компании (экс-директор «Гринфлайта», бывший вице-мэр Челябинска Сергей Мануйлов получил срок) строительство продолжилось.