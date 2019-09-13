В Кургане вырубят сотни деревьев

Несколько сотен деревьев будет вырублено в Кургане до конца ноября. За это городские власти готовы выплатить почти 3,5 млн рублей. Подрядчика найдут при помощи аукциона, объявленного на портале госзакупок.
«Предметом электронного аукциона является выполнение работ по сносу деревьев и поросли деревьев, обрезке деревьев (санитарной, омолаживающей, формовочной), корчевке пней на территории города Кургана», — говорится в документации к торгам. Победителю аукциона предстоит вырубить 240 аварийных и угнетенных деревьев, снести более 350 кубометров поросли, произвести обрезку 380 деревьев, а также выкорчевать более ста пней. Заявки на участие в аукционе принимаются до 20 сентября, торги назначены на 24 сентября.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале года власти Кургана объявили сразу два аукциона общей стоимостью более двух миллионов рублей. По одному из них до декабря необходимо вырубить еще около 100 деревьев. Также планировалось избавиться от сотни деревьев для благоустройства города. Также сообщалось, что в ближайшее время на набережной Тобола высадят 78 ив. Этот аукцион выиграла тюменская компания.
В 2018 году массовая вырубка деревьев в центре Кургана возмутила жителей города. В мэрии тогда поясняли, что создают на дорогах областного центра «треугольники видимости», исполняя предписание ГИБДД. Горожане также негодовали из-за «облысевшего» сквера возле памятника Коле Мяготину и сноса деревьев в саду барона Розена.