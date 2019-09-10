09 сентября 2019
08 сентября 2019

Озеленение набережной в Кургане поручили тюменской компании. Стоимость каждого дерева — тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка парков Курган, саженцы, молодые деревья
Каждое дерево обойдется бюджету в 16,6 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Озеленением набережной в Кургане, где в настоящее время идет реконструкция, будет заниматься тюменская компания «Орсис Групп», ставшая победителем соответствующего аукциона. Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

«Признать победителем аукциона в электронной форме по объекту закупки «Производство набережной реки Тобол (Приобретение и высадка зеленых насаждений) ООО «Орсис Групп», ИНН 7203450470», — говорится в протоколе подведения итогов аукциона. Начальная цена контракта превышала 1,5 млн рублей, но «Орсис Групп» вызвался выполнить работу за 1,3 млн. По данным из открытых источников, компания появилась в 2018 году, в ней работает один сотрудник.

В соответствии с техзаданием, тюменской компании до 10 октября предстоит высадить на набережной 78 ив высотой до 1,5 метров и оборудовать вокруг них чугунные приствольные решетки. В стоимость также входит и первоначальный уход за деревьями, каждое из которых в итоге обойдется бюджету более чем в 16 тысяч рублей.

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Ранее озеленение города чаще всего доставалось местным компаниям. Их работа порой критиковалась жителями, так как многие деревья не приживались. В 2016 году курганское УФАС России доказало в суде картельный сговор между озеленительными компаниями Кургана, обязав их вернуть в бюджет незаконно полученный доход в 6,7 млн рублей.

Ранее «URA.RU» рассказывало, что в Кургане средняя цена по посадке одного саженца с работой обычно варьируется от 6500 до 9000 рублей. Эксперты заявляли, что стоимость завышена.

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