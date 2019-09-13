Онищенко рассказал, кому можно сократить восьмичасовой рабочий день

По словам Геннадия Онищенко, установившаяся планка восьмичасового рабочего дня вполне разумна Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Восьмичасовой рабочий день можно было бы сократить работникам промышленных предприятий и педагогам. Об этом в беседе с корреспондентом «URA.RU» зампредседатель комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Это зависит от условий труда. Если у нас вредные условия труда, например, на промышленных производствах, то и 4 может быть много. У педагогов тоже свои ограничения есть, потому что их труд психологически очень напряженный», — объяснил он. Однако Онищенко отметил, что установившаяся планка восьмичасового рабочего дня вполне разумна с точки зрения возможностей восстановления организма, потребности саморазвития и удовлетворения социальных нужд.

По словам зампредседателя комитета по образованию и науке, нет никаких научных оснований для сокращения времени труда. Также он подчеркнул, что «самый вредный — нулевой рабочий день». Ранее стало известно, что восьмичасовой рабочий день, попавший под «регуляторную гильотину» отменен не будет, передает «Национальная служба новостей».