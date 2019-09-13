Аниматора из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании 10-летнего ребенка в лагере под Сочи

18-летнего парня из Екатеринбурга подозревают в изнасиловании 10-летнего мальчика в лагере под Туапсе. Родные парня просят общественность о помощи. (см. пост).
По словам его мамы, Андрей и его сестра Зоя раньше ездили в этот лагерь детьми, а в этом году Андрей поехал туда физоргом и вожатым (у него 3-летний опыт работы аниматором). «На первой смене были детки, требовавшие особого внимания (из неблагополучных семей, воспитанники детдомов, состоящие на учете), — рассказала сестра Зоя. — Мой брат нашел подход к каждому ребенку».
После смены мальчик из другого отряда сообщил дома, что Андрей совершил над ним сексуальное насилие. Мама ребенка подала заявление, дело ведут сотрудники СК г. Туапсе.
Родные Андрея уверены, что его оговаривают. «У мальчика неоднократно менялись показания, экспертиза опровергла факт сексуального насилия, и тогда мальчик и его семья начали обвинять моего брата в развратных действиях», — говорит Зоя, сестра Андрея, отмечая, что слова ребенка не подтверждаются записями с камер. В невиновности Андрея убеждены и другие сотрудники лагеря, с которыми пообщалось «URA.RU», поясняя, что ребенок ранее был замечен во лжи.
Мама мальчика, напротив, убеждена, что ее ребенок не врет. «У нас есть доказательства, что это было. Мы проходили врачей, обнаружены симптомы, которых до изнасилования не было, — заявила „URA.RU“ женщина. — Я буду защищать ребенка и тоже обращусь во все инстанции».
В следственном комитете по Краснодарскому краю пообещали прокомментировать дело позже.