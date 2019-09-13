Свердловские власти вызовут мэров на ковер за результаты Шипулина

Сергей Бидонько вызовет к себе четверых глав Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

Свердловская администрация готовится устроить разбор результатов прошедших 8 сентября довыборов в Госдуму по Серовскому округу. Как стало известно «URA.RU», в резиденцию в ближайшее время будут приглашены главы свердловских муниципалитетов, где провластный кандидат Антон Шипулин набрал меньше 40%.

По итогам подсчета 100% голосов Антон Шипулин победил на довыборах в Госдуму, набрав 41,5% голосов. Его основные соперники Алексей Коровкин («Справедливая Россия») и Габбас Даутов (КПРФ) получили соответственно 24% и 13,8%.

По данным «URA.RU», «на ковер» к вице-губернатору по внутренней политике Сергею Бидонько будут приглашены главы Краснотурьинска, Тавдинского ГО, Лесного и Качканара, в которых Шипулин набрал 39,7%, 37,4%, 33,7% и 29% соответственно. При этом качканарский городской округ оказался единственным, где провластный кандидат проиграл оппоненту от коммунистов Габбасу Даутову, набравшему 53% голосов избирателей.

«Если позовут в резиденцию — обязательно пойду. Определенный анализ ситуации нами проведен и мы готовы представить его руководству», — лаконично объяснил «URA.RU» глава Качканарского ГО Андрей Ярославцев.

Планку в 40% на прошедших выборах преодолели 17 муниципалитетов, из которых худший результат у Серовского городского округа (40,1%), а лучший показал Волчанский городской округ (64,3%).