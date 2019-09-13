Думу ямальского города возглавит управленец без политического опыта

В думу Ноябрьска не избирался спикер думы прошлого созыва Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фракции «Единой России» в думах Салехарда, Лабытнанги и Ноябрьска определились с именами председателей, которые в новом созыве возглавят представительные органы. Один из трех политиков станет спикером впервые. Об этом сообщили источники «URA.RU», знакомые с ситуацией.

Единороссы взяли большинство мандатов в каждой из дум, где состав полностью обновился, поэтому именно представители партии власти будут решать, кто возглавит законодательный орган. Так, в Салехарде пост спикера за собой сохранит 64-летний Владимир Мартынюк. Его кандидатуру депутаты должны согласовать на первом заседании 17 сентября. За день до этого (16 сентября) депутаты думы Лабытнанги согласуют 54-летнего Евгения Зуйкова на должность председателя думы. Он станет спикером второй созыв подряд.

В Ноябрьске из прошлого созыва остались лишь шесть депутатов, при этом председатель думы Владимир Андреев в выборах 8 сентября не участвовал. В итоге спикером думы седьмого созыва станет директор городской школы №12 Ирина Ращупкина, которая до этого не имела политического опыта. По информации одного из источников «URA.RU», 53-летний управленец зарекомендовала себя как «ответственная женщина и сильный руководитель с большим опытом». Первое заседание депутатов Ноябрьска состоится 16 сентября. На нем и будет избран председатель.