13 сентября 2019
12 сентября 2019

Прихожане «Нур-Усмана» в Екатеринбурге смогут пользоваться мечетью до завершения переезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Мечеть Нур-Усман. Екатеринбург, мечеть нур усман
На территории мечети вошла строительная техникаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прихожане «Нур-Усман» начинают переезд в новое здание на Сортировке. Данное решение было принято вместе с мусульманами в пятницу после молитвы.

«Здание огораживается забором и включается в территорию стройплощадки Ледового дворца, сюда заходит строительная техника. Мы пошли навстречу пожеланиям верующих и сразу разбирать мечеть не будем. Пока не закончится строительство нового помещения на Сортировке, по пятницам верующие могут приходить сюда на молитву», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе УГМК.

Кроме того, мечеть в любое время смогут посещать по согласованному списку 10 наиболее уважаемых деятелей Духовного управления мусульман Свердловской области во главе с имамом Артуром Мухутдиновым и экс-депутатом думы Екатеринбурга Олегом Хабибуллиным.

На данный момент на месте будущей мечети на Сортировке забиты 119 свай, отсыпана и подготовлена к заливке фундамента площадка. Сроки появления новой мечети зависят от того, насколько оперативно имам Артур Мухутдинов и представители сообщества организуют работу на объекте. По данным «URA.RU», духовное управление получило от меценатов на строительство мечети более 10 миллионов рублей.

На площадку рядом с мечетью приехала строительная техника
«URA.RU»
Так выглядит стройполощадка новой мечети на Сортировке
Фото: «URA.RU»
Соглашение подпимано, наичнаются работы на территории Нур-Усман
Фото: «URA.RU»

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