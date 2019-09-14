Прихожане «Нур-Усмана» в Екатеринбурге смогут пользоваться мечетью до завершения переезда

На территории мечети вошла строительная техника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прихожане «Нур-Усман» начинают переезд в новое здание на Сортировке. Данное решение было принято вместе с мусульманами в пятницу после молитвы.

«Здание огораживается забором и включается в территорию стройплощадки Ледового дворца, сюда заходит строительная техника. Мы пошли навстречу пожеланиям верующих и сразу разбирать мечеть не будем. Пока не закончится строительство нового помещения на Сортировке, по пятницам верующие могут приходить сюда на молитву», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе УГМК.

Кроме того, мечеть в любое время смогут посещать по согласованному списку 10 наиболее уважаемых деятелей Духовного управления мусульман Свердловской области во главе с имамом Артуром Мухутдиновым и экс-депутатом думы Екатеринбурга Олегом Хабибуллиным.

На данный момент на месте будущей мечети на Сортировке забиты 119 свай, отсыпана и подготовлена к заливке фундамента площадка. Сроки появления новой мечети зависят от того, насколько оперативно имам Артур Мухутдинов и представители сообщества организуют работу на объекте. По данным «URA.RU», духовное управление получило от меценатов на строительство мечети более 10 миллионов рублей.

На площадку рядом с мечетью приехала строительная техника «URA.RU»

Так выглядит стройполощадка новой мечети на Сортировке Фото: «URA.RU»