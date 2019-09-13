В Прикамье дважды отправленный в отставку глава района вернулся на работу

Вячеслав Бурков добился восстановления в должности главы Большесосновского района (Пермский край). Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook. Депутаты земского собрания района дважды отправляли главу муниципалитета в отставку.
«Большесосновской районный суд признал незаконным и отменил второе решение земского собрания о моей отставке. Меры предварительной защиты оставлены в силе. Я вновь полноправный глава района», — написал Бурков. Чиновник призвал коллег отказаться от «войны» и начать работать на благо жителей района.
Конфликт между депутатами земсобрания и главой муниципалитета обострился нынешним летом. У депутатов и администрации были разногласия из-за проведения аукционов по дорожным работам, оптимизации школ и кадровой политики руководителя района. Вячеслав Бурков возглавил Большесосновский район в 2017 году.