12 сентября 2019
11 сентября 2019

В Прикамье дважды отправленный в отставку глава района вернулся на работу

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Встреча врио губернатора Шумкова Вадима с управляющим директором ООО
Вячеслав Бурков в суде добился восстановления в должностиФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вячеслав Бурков добился восстановления в должности главы Большесосновского района (Пермский край). Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook. Депутаты земского собрания района дважды отправляли главу муниципалитета в отставку.

«Большесосновской районный суд признал незаконным и отменил второе решение земского собрания о моей отставке. Меры предварительной защиты оставлены в силе. Я вновь полноправный глава района», — написал Бурков. Чиновник призвал коллег отказаться от «войны» и начать работать на благо жителей района.

Конфликт между депутатами земсобрания и главой муниципалитета обострился нынешним летом. У депутатов и администрации были разногласия из-за проведения аукционов по дорожным работам, оптимизации школ и кадровой политики руководителя района. Вячеслав Бурков возглавил Большесосновский район в 2017 году.

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