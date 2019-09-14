В России офицера ФСБ впервые отправили в тюрьму за пытки

Приговор в отношении сотрудника ФСБ России вынесли в Санкт-Петербурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего офицера ФСБ РФ Илью Кирсанова приговорили в Петербурге к четырем годам колонии за пытки бизнесмена Игоря Саликова, его признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий.

Осужденный должен будет должен выплатить Саликову 700 тысяч рублей в качестве компенсации и оплатить ему 60 тысяч рублей, потраченные на адвоката, отмечает « Коммерсант ».

По данным следствия, группа сотрудников ФСБ, в которую входил Кирсанов, в прошлом мае пришла домой к Саликову, обвиняемому в изнасиловании. Бизнесмена пытали электрошокером, а затем Кирсанов вставил ему в задний проход карабин. Мужчину доставили в больницу, где у него обнаружили серьезные травмы. В Комитете против пыток сообщили, что ранее сотрудники ФСБ не получали реальных сроков за применение насилия к обвиняемым. Это подтвердил и адвокат потерпевшего Павел Ясман.

Ранее «URA.RU» писало о том, что вскоре российский суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации из-за статьи о пытках ФСБ. Административное производство открыто в отношении журналиста Михаила Романова, которого подозревают в публикации материала, «воздействующего на подсознание людей». Речь идет о статье, опубликованной в еженедельнике «Якутск вечерний», про похищение сотрудника Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), которого якобы пытали сотрудники ФСБ. По словам заместителя главного редактора газеты, в полиции посчитали, что фраза «[это история про то] что Большой Брат бдит, читает все комментарии на форумах…» содержит «скрытые вставки, воздействует на подсознание людей и оказывает на них вредное влияние»