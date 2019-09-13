Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию с диагнозом, как у Фриске

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в реанимации из-за осложнения на фоне глиобластомы — злокачественной опухоли мозга. От такой же болезни четыре года назад умерла певица Жанна Фриске.
«У актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни. Больше года назад ей поставили такой же диагноз, как у Жанны Фриске», — передает
Ранее артистка не стала опровергать слухи о болезни и сказала, что какое-то время не будет участвовать в мероприятиях. Родственники заявляли, что у нее нет рака мозга. В сентябре стало известно, что Заворотнюк выбирает телеканал, чтобы рассказать правду о своем здоровье. Соседка актрисы признавалась, что не узнала ее при встрече, пишет агентство Nation News.
Фриске скончалась летом 2015 года от опухоли мозга. Ей было 40 лет.
Заворотнюк получила широкую известность благодаря телесериалу «Моя прекрасная няня», где она сыграла главную роль. Также актриса была телеведущей проектов «Танцы со звездами» и «Ледниковый период».