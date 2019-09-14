В ПФР рассказали, в каких случаях россиянам могут уменьшить пенсию

В Пенсионном фонде России (ПФР) объяснили, почему россияне получают пенсионные выплаты в уменьшенном размере. На это, по словам экспертов фонда, могут повлиять несколько факторов.
«Пенсия по закону является доходом человека, поэтому сейчас никаких ограничений по взысканию из пенсионных денег нет», — рассказали «Российской газете» в ПФР. При этом в фонде отметили, что обычно пенсионеру направляется уведомление с предупреждением о грядущем списании средств, однако нередко такие письма не доходят до адресата.
Часть страховой пенсии временно может быть удержана из-за переплат в прошлых месяцах, однако при этом в месяц не может быть высчитано больше 20% установленной пенсии. Также пенсия может уменьшиться по решению суда в случае, если пенсионер не заплатил вовремя за квартиру или не погасил какие-либо штрафы — задолженность будут списывать из пенсии до полного погашения. Еще одним фактором уменьшения пенсии является переезд гражданина РФ в другой город.
Чтобы узнать, по какой именно причине произошло уменьшение выплат, необходимо обратится в любое отделение ПФР вне зависимости от места постоянной регистрации, уточняет телеканал 360.