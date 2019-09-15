Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. По её словам, телеведущая несколько раз приглашала её на свадьбу.
«Спасибо всем тем, кто остановил меня от похода на эти трэш и вакханалию», — приводит слова артистки «Комсомольская правда». Волочкова заявила, что ответила отказом на «все попытки Ксении» пригласить артистку на свадьбу.
Также Волочкова рассказала, что вместо торжества она провела вечер в русской бане. «Отмываюсь от того, от чего могла бы ещё долго отмываться, если бы пошла на эту свадьбу», — пояснила балерина.
Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова прошла в Москве 13 сентября. Этот брак для обоих является вторым. В ЗАГС пара приехала в катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Молодожены обвенчалась в храме Большего Вознесения после регистрации брака. Во время церемонии венчания венец над головой Собчак держал телеведущий Андрей Малахов, над Богомоловым — актер Игорь Миркурбанов.