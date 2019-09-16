СКР добился ареста имущества экс-главы Росалкогольрегулирования Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следственный комитет России арестовал имущество экс-главы Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Речь идет об элитной недвижимости общей стоимостью почти 260 млн рублей.

Арест был наложен Басманным судом Москвы. В список попала квартира площадью 270,9 кв. метров в клубном доме неподалеку от Патриарших прудов (кадастровая стоимость 126,2 млн рублей), два машино-места в этом же доме (6,4 млн), особняк на 2,3 тысячи кв. метров в элитном коттеджном поселке Усово-3 за 1 млн евро, а также земельный участок площадью 6 тысяч «квадратов».

Все арестованное имущество, как пишет « Коммерсант» , формально не принадлежит самому Чуяну. Собственником квартиры числится его теща, а особняка — жена. Тем не менее, следователи уверены, что вся эта недвижимость куплена на деньги, которые были похищены в рухнувшем в 2018 году ОФК-банке.

В июле того же года премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Чуяна от должности — глава Росалкогольрегулирования сам попросил об отставке. Незадолго до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «организация злоупотребления полномочиями, повлекшего тяжкие последствия». В августе 2018-го экс-чиновнику заочно предъявили обвинение и объявили в розыск. По версии следствия, в 2013—2016 годах без согласия совета директоров ОФК-банка были выданы 115 не обеспеченных кредитов почти на 14,2 млрд рублей компаниям, связанных с ООО «Статус-групп». В ходе расследования выяснилось, что Чуян являлся бенефициаром как банка, так и указанной компании.