Российским космонавтам начнут выдавать пистолеты

«Роскосмос» рассматривает возможность снабдить отечественных космонавтов огнестрельным оружием. Пистолеты впервые с 2007 года могут снова появиться в составе аварийного запаса.
«Роскосмос» сформирует новый состав аварийного запаса специально для пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел». «Формирование будет проводиться на более позднем этапе его [„Орла“] создания», — рассказали РИА «Новости» в госкорпорации. На вопрос журналистов о возможном возвращении огнестрельного оружия в «Роскосмосе» ответили: «Рассматриваем варианты». Отмечается, что первый полет «Орла» запланирован на 2025 год.
До 2007 года российские космонавты имели в запасе пистолеты, однако от них пришлось отказаться по ряду причин, передает агентство Nation News. Сначала закончился срок годности патронов для трехствольного ТП-82, которыми снабжали космонавтов более 20 лет, а затем стали возникать проблемы юридического характера при перевозке оружия в Казахстан на космодром Байконур.