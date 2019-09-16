15 сентября 2019

Российским космонавтам начнут выдавать пистолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия-2015. Москва, убийство, пистолет, оружие
«Роскосмос» думает над возвращением пистолетов в состав аварийного запаса космонавтовФото: Антон Белицкий © URA.RU

«Роскосмос» рассматривает возможность снабдить отечественных космонавтов огнестрельным оружием. Пистолеты впервые с 2007 года могут снова появиться в составе аварийного запаса.

«Роскосмос» сформирует новый состав аварийного запаса специально для пилотируемого транспортного корабля нового поколения «Орел». «Формирование будет проводиться на более позднем этапе его [„Орла“] создания», — рассказали РИА «Новости» в госкорпорации. На вопрос журналистов о возможном возвращении огнестрельного оружия в «Роскосмосе» ответили: «Рассматриваем варианты». Отмечается, что первый полет «Орла» запланирован на 2025 год.

До 2007 года российские космонавты имели в запасе пистолеты, однако от них пришлось отказаться по ряду причин, передает агентство Nation News. Сначала закончился срок годности патронов для трехствольного ТП-82, которыми снабжали космонавтов более 20 лет, а затем стали возникать проблемы юридического характера при перевозке оружия в Казахстан на космодром Байконур.

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© Служба новостей «URA.RU»
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