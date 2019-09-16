Пенсионер из Чайковского Пермского края, не дождавшийся помощи полиции, был убит на собственной даче. Как рассказал «URA.RU» сын погибшего Андрей Новоселов, инцидент случился в садовом товариществе «Кардапольское», большая часть которого уже заброшена. 66-летний мужчина несколько раз звонил в полицию, но не дождался помощи.
«Отца нашла моя сестра. Сказала, что на его теле два ножевых ранения. В субботу днем у отца с кем-то произошел конфликт. Причину пока не знаю. Сотрудники приехали, составили протокол и уехали. Но похоже, кто-то недовольный вернулся. По словам сестры, он несколько раз звонил на номер полиции — в его мобильном телефоне как минимум четыре исходящих вызова. Он либо не мог дозвониться, либо они не успели подъехать на вызов», — уточнил Андрей Новоселов.
За информацию о преступниках Андрей Новоселов объявил вознаграждение. Сейчас полиция устанавливает, что явилось причиной расправы над пенсионером — деньги и ценные вещи убитого преступники не тронули. В региональном МВД обещали прокомментировать информацию позже.