Пермякам вернули 2,5 млн рублей за отсутствие тепла в домах

Перерасчет был произведен только после вмешательства прокуратуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Свердловском районе Перми произведен перерасчет платы за некачественную коммунальную услугу в сумме около 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Прикамья.

«Установлено, что в летний период 2025 года ресурсоснабжающей организацией допускались факты предоставления услуг по горячему водоснабжению с перерывами, превышающими допустимую продолжительность. При этом перерасчет жителям 42 многоквартирных домов не был произведен», — сообщает ведомство.

По итогам прокурорской проверки руководителю организации, подающей тепло, было внесено представление. А потребителям произведен перерасчет платы за некачественную коммунальную услугу в размере порядка 2,5 млн рублей.

Продолжение после рекламы

Очередная индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства произошла 1 июля 2025 года. Помимо Пермского края в тройке лидеров с наибольшим увеличением оказались Архангельская область, где тарифы повысятся примерно на 20%, а также Кемеровская область, где ожидается рост до 19,8%.