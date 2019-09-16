В пермском интернате деньги подопечных тратили на туалетную воду и дезодоранты

Сотрудники полиции проверяют Кизеловский психоневрологических интернат, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Поводом для проверки стало заявление о возможных хищениях денежных средств у недееспособных подопечных.
«В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе полицейского главка. По данным агентства, речь идет о проверке расходования денежных средств подопечных, которые формируются на их накопительных счетах из ежемесячных отчислений 25% пенсии.
В распоряжении «URA.RU» есть копии документов, согласно которым подопечному Андрею М. с мая по декабрь 2018 года шесть раз приобреталась туалетная вода по 500 рублей за флакон, четыре раза дезодорант по 250 рублей и дважды спрей-одеколон по 150 рублей. Также подопечным, находящимся на гособеспечении, приобретают за их счет стиральные порошки, мыло, кондиционеры для белья, шампунь, одеяло, матрацы, полотенца и освежители воздуха.
Руководитель учреждения Александр Булахтин от комментариев «URA.RU» отказался. Один из немногих дееспособных подопечных Василий Федосеев рассказал агентству, что после начавшихся проверок и смены с этого года опекунского совета, подопечным стали отказывать в приобретении тех вещей, которые они бы хотели. «Спутниковое телевидение не оплачено, телефоны заблокированы», — пояснил Федосеев.