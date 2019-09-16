Чиновница, назвавшая жертв паводка «быдлом», лишилась работы

Ирина Алашкевич ушла из правительства по собственному желанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич решила уволиться с работы по собственному желанию. Об этом она сама сообщила журналистам.

«Да, я написала заявление по собственному желанию», — приводит ТАСС слова чиновницы. Пока неизвестно, кто сменит Алашкевич в пресс-службе губернатора и правительства.

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой женщина нелицеприятно высказывается о пострадавших от наводнения в Тулуне, называя их «бичевней и быдлом». Авторы записи утверждают, что скандальные высказывания принадлежат Алашкевич. Сама чиновница в беседе с журналистами не стала отрицать свою причастность к записи, но и не подтвердила, что там звучит ее голос, передает «Пятый канал».

Глава Иркутской области Сергей Левченко 21 августа отправил Алашкевич в отпуск на время служебного разбирательства. Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иркутскую область осудил чиновницу, узнав об инциденте, напоминает «Национальная служба новостей». Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что, если оскандалившаяся чиновница выйдет на работу, к руководству региона возникнут вопросы.