Иркутскую чиновницу отправили в отпуск на фоне скандала с «быдлом» в Тулуне

Пресс-секретаря иркутского губернатора Ирину Алашкевич отправили в отпуск после скандала из-за аудиозаписи с оскорблениями пострадавших от паводка в Тулуне. Соответствующее решение принял глава Иркутской области Сергей Левченко.
«Губернатор инициировал проведение служебного расследования в отношении Ирины Алашкевич. На время проведения расследования Алашкевич ушла в отпуск по собственному желанию», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте иркутского кабмина.
Сама Ирина Алашкевич в разговоре с корреспондентом «URA.RU» отказалась комментировать скандал, разгоревшийся вокруг нее. «Не хочу сейчас вообще никак комментировать эту историю», — заявила она.
Ранее в интернете появилась аудиозапись, на которой слышен женский голос, похожий на голос Алашкевич. Собеседница резко высказалась о пострадавших от паводка в Тулуне. Женщина назвала их «быдлом» и «бичами». Эксперты заявили, что голос на записи принадлежит Алашкевич. Сама чиновница называет выложенную в интернете запись подделкой. Между тем, в благотворительном фонде «Оберег», помогавшем жертвам наводнения в Тулуне, потребовали отправить Алашкевич в отставку.
В июне в Иркутской области произошло наводнение, во время которого погибли 25 человек. Наибольший ущерб понесли Нижнеудинск и Тулун.