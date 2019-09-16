Школьница из ХМАО, стоящая на учете в психдиспансере, устроила дебош во время занятий

После инцидента школьницу доставили в медучреждение Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Нефтеюганске школьница, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере, устроила дебош в учебном заведении. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«Полицию вызвали на помощь медикам, потому что девочку никак не могли успокоить и усадить в машину скорой помощи», — сообщили в пресс-службе полиции ХМАО. По неустановленным пока причинам, ученица шестого класса одной из школ Нефтеюганска устроила скандал во время уроков и якобы даже угрожала предметом, похожим на канцелярский нож или ножницы, окружающим. Приводить в чувство подростка пришлось с привлечением медиков и полиции. «Пока официально обратившихся за снятием побоев или с заявлениями на действия школьницы к нам не поступало. Установлено, что сама девочка находится на учете в ПНД. По данному факту проводится проверка», — добавили в силовом ведомстве.

В паблике «ЧС Нефтеюганск» идет активное обсуждение этой истории. Пользователи сообщают, что девочка несколько лет находилась на домашнем обучении из-за болезни, однако недавно снова начала ходить в школу. Один из родителей в беседе с журналистом агентства рассказал, что после инцидента школьница оставила на доске оскорбительную надпись для одноклассников. В департаменте образования администрации Нефтеюганска попросили прислать официальный запрос, на момент публикации материала ответ на него не поступил.