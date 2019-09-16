Сноуден предостерег чиновников от использования мессенджеров

Популярные мессенджеры имеют низкие уровни шифрования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден посоветовал политикам и чиновникам не использовать такие мессенджеры, как WhatsApp и Telegram. Такое заявление он сделал в эфире французской радиостанции France Inter.

«Любая из этих программ лучше, чем СМС или телефон без системы кодирования, но если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно», — приводит слова Сноудена РБК. Он считает, что у этих мессенджеров низкие уровни шифрования, что может быть опасно для секретов правительства.

Сноуден посоветовал пользоваться программами Signal и Wire, поскольку они лучше защищены и «не принадлежат Facebook». Мессенджером WhatsApp владеет компания Facebook, и, по словам Сноудена, каждый год она снимает уровни шифрования.

В 2013 году Сноуден предал огласке данные о слежке американских спецслужб за гражданами многих стран в интернете. После этого он попросил политическое убежище в нескольких странах. В августе 2014 года Сноуден получил вид на жительство в РФ. Позднее он заявил, что хотел бы переехать во Францию.