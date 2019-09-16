Одежду для олимпийцев будут шить китайцы

Форму для сотрудников администрации Международного олимпийского комитета (МОК) создаст китайская компания Hengyuanxiang Group (HYX). Форма будет использоваться на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году и зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.
«Объявление о сотрудничестве было сделано на встрече президента МОК Томаса Баха и президента HYX Лю Рюики», — сообщает
Ранее с МОК сотрудничала российская компания Bosco. Контракт на поставку экипировки был заключен в 2016 году. Однако в 2017 году, после решения о приостановлении членства Олимпийского комитета России в МОК, глава Bosco Михаил Куснирович попросил не использовать бренд компании во время Олимпиады в Пхёнчхане (Корея) в 2018 году. В начале прошлого года сотрудничество МОК и Bosco возобновилось. Контракт рассчитан до 2022 года.