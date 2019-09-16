В МИДе заявили о возросшем риске ядерной войны

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Клипарт depositphotos.com, трамп дональд
В МИД РФ считают, что риск ядерной войны увеличивается из-за действий администрации Дональда ТрампаФото: depositphotos.com

«Безответственные» действия администрации президента США Дональда Трампа повышают риск возникновения международного ядерного конфликта. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, подчеркнув, что он не говорит о скором начале войны.

«Риски такого конфликта сейчас выше, чем были раньше. Причина этого в безответственном поведении американской администрации, которая не только в своих доктринальных документах начинает допускать ограниченное применение ядерного оружия, но и в практических действиях», — сказал Рябков в эфире НТВ.

Под практическими действиями дипломат имеет в виду расширение арсенала ядерных вооружений. «Эти игры с возможностью задействования ядерного оружия в конфликте приобретают все более тревожный, если не сказать угрожающий, характер», — добавил Рябков.

На прошлой неделе Рябков, выступая с докладом «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности», заявил о возросшей угрозе начала ядерной войны, напоминает RT. По словам замминистра, негативная динамика отчетливо проявляется в последний год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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