«Единая Россия» выдвинула кандидата на пост спикера гордумы Кургана

«Единая Россия» предложила кандидатуру избранного депутата Игоря Прозорова на пост председателя Курганской городской думы. Решение об этом принято на конференции городского отделения партии.
«Делегаты конференции избрали кандидатуру Игоря Прозорова на должность председателя Курганской городской думы большинством голосов путем тайного голосования», — сообщается на сайте регионального отделения «Единой России». Альтернативу Прозорову составлял депутат Сергей Руденко (тезка экс-мэра Кургана).
Председателя должны избрать на первом заседании городской думы нового созыва. «Большинство депутатов — представители „Единой России“, поэтому проблем у Прозорова возникнуть не должно», — рассказал один из собеседников «URA.RU».
Игорь Прозоров исполнял обязанности председателя гордумы предыдущего созыва с марта (тогда эта должность была совмещена с должностью главы города) после отставки его предшественника Сергея Руденко. Сразу после сентябрьских выборов собеседники агентства называли Прозорова наиболее вероятным кандидатом на пост председателя думы. Вместе с тем озвучивались и предположения, что он может сам отказаться от этого, так как задумается о выборах в областную думу в 2020 году.
По итогам голосования 8 сентября «Единую Россию» в гордуме будут представлять 17 депутатов, КПРФ — пять депутатов, ЛДПР и «Справедливую Россию» — по два депутата. В прошлом созыве из 25 депутатов лишь четверо не входили в «Единую Россию».