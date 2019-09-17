Глава Тюменской области Александр Моор 17 сентября открыл выставку «Нефть и газ. Топливно-энергетический комплекс», которая проходит в рамках Тюменского нефтегазового форума (ТНФ), передает корреспондент «URA.RU» с места событий. Однако после открытия спешно уехал в Екатеринбург на мероприятия с участием полпреда президента в УрФО Николаем Цукановым.
Выступая на открытии выставки, губернатор отметил значимость нефтегазового комплекса. «У нас в регионе собраны все части этого кластера: наука, образование, производство, заказчики. В области более 60 компаний производят оборудование для ТЭК, в том числе иностранные, которые несколько лет назад решили инвестировать в наш регион и не пожалели о решении», — отметил Моор.
Глава региона также осмотрел в тюменском выставочном зале стенды компаний «Сибнефтемаш», «Самараволгамаш», «Татнефть», «Вэлан» и других. В мероприятии участвуют более 90 компаний из разных регионов России.
Выставка является частью ТНФ, торжественное открытие которого пройдет вечером 18 сентября. В форуме примут участие компании тепло- и энергокомплекса, губернаторы Ямала и Свердловской области Дмитрий Артюхов и Евгений Куйвашев, министр природы РФ Дмитрий Кобылкин и другие.
Ранее «URA.RU» сообщало, что 17 сентября полпред Цуканов будет работать на 9-й Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО в Екатеринбурге. Также он проведет совет о реализации федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».