Цуканов за неделю встретится почти со всеми уральскими губернаторами

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов в течение недели примет участие в двух инаугурациях губернаторов.
В среду он посетит Курган, где состоится церемония вступления в должность Вадима Шумкова, в пятницу посетит Челябинский государственный академический театр драмы имени Наума Орлова, где даст клятву Алексей Текслер, сообщила «URA.RU» рассказала начальник департамента по вопросам внутренней политики полпредства Лариса Полякова.
Во вторник, 17 сентября полпред будет работать на IX Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге и проведет совет о реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» и федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В мероприятии примут участие, в частности, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководитель ХМАО-Югры Наталья Комарова, ЯНАО будет представлять замгубернатора Александр Мажаров.
На четверг у Цуканова запланировано также посещение Тюмени, где он посетит Кубок по самбо полномочного представителя Президента РФ в УрФО, а в субботу он намерен присутствовать на финальных играх Чемпионата мира по боксу.