В 17 регионах России удалось пресечь деятельность запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) Об этом сообщил начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД, генерал-майор полиции Олег Ильиных.
«Только в 2019 году сотрудниками ФСБ и МВД России в ходе совместных мероприятий пресечена деятельность законспирированных ячеек ИГ», — написал Ильиных в журнале «Полиция России».
Согласно опубликованным данным, законспирированные ячейки террористов находились в Москве, Краснодарском, Ставропольском и Красноярском краях, Астраханской, Владимирской, Московской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тюменской областях, Дагестане, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. При этом совместно с ФСБ России за первое полугодие удалось выявить 972 преступления террористического характера.
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