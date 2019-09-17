Собчак и Шнуров вступились за актера, осужденного за травмы росгвардейца

В защиту актера Павла Устинова, осужденного на три года и шесть месяцев за вред здоровья силовику, выступили сразу несколько звезд российского шоу-бизнеса. Слова поддержки они опубликовали в профилях в Instagram.
По мнению телеведущей Ксении Собчак, осуждение Павла Устинова является ужасной несправедливостью. «Павел не сделал ничего, чтобы лишиться свободы на три года», — написала Собчак. По ее словам, сейчас делается все, чтобы запугать желающих высказать свое мнение.
Видеообращение также опубликовал шоумен Максим Галкин. По его мнению, история с Павлу Устинову наносит репутационные потери российским судам, Росгвардии и власти. «Такие приговоры — это колоссальный перебор, который не способствует ничему: ни укреплению государственности, ни сознательности граждан», — заявил Галкин.
На сторону Павла Устинова встал и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров, который опубликовал стихотворение, посвященное данному происшествию. «Ясно все, и, тем не менее, у людей другое мнение», — заключает Шнуров.
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