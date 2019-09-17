Дрессировщик Запашный высказался о расстреле собак экс-чиновником в Прикамье

Эдгард Запашный ждет объективного следствия по делу о расстреле охотничьих собак Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Дрессировщик Эдгард Запашный призвал наказать людей, которые допустили расстрел четырех охотничьих собак в Прикамье. В разговоре с «URA.RU» он пояснил, что подобное поведение является «настоящим беспределом».

«Это ни в коем случае не должно остаться безнаказанным. Это не должно создать повод для других людей беспредельничать на охоте. С моей точки зрения — это беспредел. Это нельзя спускать на тормозах, надо правильно разобраться и вынести соответствующее наказание», — сообщил агентству Запашный.

Он уточнил, что после этого «не подал бы руки» тому человеку, который расстрелял собак, и тому, кто за этим наблюдал. «Я не понимают таких трусливых людей, как этот охотовед, который не остановил это. Я понимаю, что он мог не успеть предупредить первый выстрел. Но дальше из человеческих побуждений он должен был остановить расстрел животных, которые не должны были умирать в тот день. А он не смог. Это говорит о его слабости и о его мужских качествах», — пояснил Запашный.

Владелец собак Ярослав Баронников рассказал агентству, что 15 сентября в охотхозяйстве «Глухарь» его собак расстрелял бывший замминистра промышленности и предпринимательства Пермского края Виктор Усенко. Все это происходило якобы на глазах охотинспектора Виктора Козлова. В ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили «URA.RU», что по данному факту проводят проверку.