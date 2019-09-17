Экс-руководителя курганского вуза лишили ученого звания, присвоенного полгода назад

Бывший исполняющий обязанности ректора Курганского госуниверситета (КГУ) Константин Прокофьев лишен ученого звания доцента, присвоенного ему в апреле. Приказ об этом опубликован на официальном сайте Минобрнауки России.
«Лишить Прокофьева Константина Георгиевича ученого звания доцента по научной специальности „Административное право; административный процесс“, присвоенное приказом Министерства науки и высшего образования от 22 апреля», — говорится в документе.
Сразу после присвоения Прокофьеву звания доцента в КГУ назвали это решение ошибкой, так как ученый совет вуза не рассматривал представление и. о. ректора к званию доцента. В Минобрнауки заявляли «URA.RU», что, если ученый совет вуза не согласен с присвоением Прокофьеву звания доцента, он может рассмотреть вопрос о лишении этого звания на одном из своих заседаний. В КГУ последовали этому совету.
Прокофьев исполнял обязанности ректора КГУ с июня 2016 года. Спустя три года он уволился с этой должности. В 2017 году «Диссернет» обвинил Прокофьева в плагиате при подготовке кандидатской диссертации. До сих пор окончательный вердикт в этом вопросе не вынесен. Сам экс-руководитель крупнейшего курганского вуза перед увольнением обвинил своих подчиненных в коррупционных нарушениях.