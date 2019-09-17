Кокорин и Мамаев сделали первое селфи после освобождения. ФОТО

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Предварительные слушания в Пресненском районном суде г.Москвы по делу Кокорина и Павла Мамаева. Москва, кокорин александр, конвой, мамаев павел
Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены досрочноФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Скандалы с футболистами Кокориным и Мамаевым

Отбывавшие наказание за нападение на чиновника Минпромторга футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев после освобождения сделали селфи. Фотографию на своей странице в Instagram опубликовала супруга одного из спортсменов Алана Мамаева.

«Домой», — подписала она снимок.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись того, как футболисты выходят на свободу. Спортсмены были осуждены за нападение на чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука осенью 2018 года. Суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам тюрьмы, а Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы. В начале августа спортсмены подали ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено.

Накануне Кокорин подписал новый контракт с петербургским футбольным клубом «Зенит». У Мамаева до сих действует контракт с ФК «Краснодар», передает агентство Nation News.

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Публикация от Аlana?? (@alana_mamaeva)

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