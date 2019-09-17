Кокорина и Мамаева выпустили на свободу

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева выпустили на свободу. Они отбывали наказание в Алексеевке Белгородской области.
«Кокорин и Мамаев вышли на свободу», — передает telegram-канал «Подъем».
Футболисты отбывали наказание за совершенное осенью 2018 года нападение на чиновника Минпромторга РФ Дениса Пака, гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина и водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука. В мае московский суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии, а Мамаева к одному году и пяти месяцам лишения свободы. К тому времени они находились в СИЗО более семи месяцев. В начале августа спортсмены подали ходатайство об УДО, которое было удовлетворено, напоминает «Национальная служба новостей».
Позже стало известно, что Кокорина могут пригласить играть за петербургский клуб «Зенит» до окончания сезона 2019—2020 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил футболистов в республиканский клуб «Ахмат». Принять спортсменов готовы также в екатеринбургском клубе «Урал».