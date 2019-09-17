Нелегальные строители причинили миллионный ущерб зауральскому памятнику природы

В Курганской области будут судить 63-летнего жителя города Щучье, обвиняемого в самовольных постройках на территории памятника природы «Озеро Горькое — Виктория». Ущерб оценили более чем в четыре миллиона рублей, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СК России по региону.
«Обвиняемый, пренебрегая особым режимом охраны памятника природы, самовольно организовал и произвел, прибегнув к помощи третьих лиц, установку железобетонных плит и отсыпку грунтом береговой полосы водоема», — считают в ведомстве. Следствие отмечает, что мужчина облагораживал территорию для частного использования.
Негативное воздействие на уникальное озеро заключалось в повреждении почвы, уничтожении растительности, изменении рельефа водоохранной зоны и дна, а также уменьшении площади месторождения лечебной грязи. Восстановить исходное состояние окружающей среды уже не получится, считают экологи. Максимальное наказание, которое грозит обвиняемому — до двух лет исправительных работ.
Ранее «URA.RU» сообщало, что природоохранная прокуратура потребовала от нарушителя ликвидировать самовольную постройку. Суд также решил, что мужчина должен компенсировать миллионный ущерб.
Озеро Горькое-Виктория известно лечебной иловой грязью, минеральной водой и рапой. В его границах расположен детский санаторий. На особо охраняемых природных территориях запрещена любая деятельность, не связанная с сохранением и изучением природы.