На изготовление дома ушло около сотни булок хлеба
В Кургане для съемок программы «Поедем, поедим!» канала НТВ организовали праздник пряников на Троицкой площади. Ведущему Джону Уоррену в числе прочих изделий показали дом, собранный из булок хлеба.
«Для строительства использовано 16 булок хлеба ржано-пшеничного, 80 булок первого сорта, а батон „Николаевский“ пошел на строительство крыши», — рассказала представитель компании-производителя Нина Катайцева. Она уточнила, что после того, как домик разберут, хлеб пустят на корм животным.
Съемочная группа программы «Поедем, поедим!» работает в Кургане второй день. Накануне ведущего программы прокатили по улицам города на «поющем автобусе».
Джон Уоррен прокатился по Кургану на автобусе