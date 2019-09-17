16 сентября 2019

Для иностранного телеведущего в Кургане соорудили дом из хлеба. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Уоррен на Троицкий площади. Курган
На изготовление дома ушло около сотни булок хлебаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане для съемок программы «Поедем, поедим!» канала НТВ организовали праздник пряников на Троицкой площади. Ведущему Джону Уоррену в числе прочих изделий показали дом, собранный из булок хлеба.

«Для строительства использовано 16 булок хлеба ржано-пшеничного, 80 булок первого сорта, а батон „Николаевский“ пошел на строительство крыши», — рассказала представитель компании-производителя Нина Катайцева. Она уточнила, что после того, как домик разберут, хлеб пустят на корм животным.

Съемочная группа программы «Поедем, поедим!» работает в Кургане второй день. Накануне ведущего программы прокатили по улицам города на «поющем автобусе».

Съемки очередного выпуска телепрограммы "Поедем-поедим" в поющем автобусе. Курган
Джон Уоррен прокатился по Кургану на автобусе
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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