16 сентября 2019

На Ямале в жилом доме после ремонта появилась крыша-водопад. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме ЖКХ. Москва, чердак дома, лестница на чердак
Потоки воды лились с люка, ведущего на крышу домаФото: Владимир Андреев © URA.RU

В одном из домов Нового Уренгоя (ЯНАО) местные жители заметили, как после недавнего ремонта с крыши начала литься вода. Видеозапись потопа распространилась в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте».

По словам автора публикации, ремонт крыши в доме длился три недели, а закончился недавно — в августе. На кадрах записи видно, как сильный поток воды льется из люка, ведущего на крышу дома, и стекает по ступеням на этаж ниже.

В комментариях некоторые пользователи Сети отшутились об инциденте. «Все нормально. Сейчас из бюджета выделят ещё денег на новые шпатели и битум, выйдет рабочий и намажет битумом. На это все выделят тысяч 300. И да, платите исправно за капитальный ремонт. Хорошего настроения», — отметил Богдан Дунаевский. Другие посоветовали жителям дома обратиться за помощью к власти.

В пресс-службе мэрии города «URA.RU» сообщили, что не знают об этой ситуации, но посоветовали написать в управляющую компанию (УК), которая обслуживает дом. Выяснить на момент публикации материала название УК не удалось.

Видео: «ЧП|ДТП|Новый Уренгой», VK

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