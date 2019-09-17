В одном из домов Нового Уренгоя (ЯНАО) местные жители заметили, как после недавнего ремонта с крыши начала литься вода. Видеозапись потопа распространилась в городских пабликах социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора публикации, ремонт крыши в доме длился три недели, а закончился недавно — в августе. На кадрах записи видно, как сильный поток воды льется из люка, ведущего на крышу дома, и стекает по ступеням на этаж ниже.
В комментариях некоторые пользователи Сети отшутились об инциденте. «Все нормально. Сейчас из бюджета выделят ещё денег на новые шпатели и битум, выйдет рабочий и намажет битумом. На это все выделят тысяч 300. И да, платите исправно за капитальный ремонт. Хорошего настроения», — отметил Богдан Дунаевский. Другие посоветовали жителям дома обратиться за помощью к власти.
В пресс-службе мэрии города «URA.RU» сообщили, что не знают об этой ситуации, но посоветовали написать в управляющую компанию (УК), которая обслуживает дом. Выяснить на момент публикации материала название УК не удалось.
Видео: «ЧП|ДТП|Новый Уренгой», VK