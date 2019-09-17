16 сентября 2019
15 сентября 2019

Медики рассказали о состоянии югорчанки, выжившей после падения с 8 этажа

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Операция в Окружном кардиологическом диспансере. Сургут, капельница, операция, пациент на столе
Врачи зафиксировали у девушки множественные переломыФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Врачи борются за жизнь девушки, которая выпала из окна восьмого этажа дома № 31 по улице Университетской в Сургуте. Об этом «URA.RU» сообщил источник среди медиков.

«Множественные переломы и сильные травмы. Врачи борются за ее жизнь. Информация о том, что она якобы ходила после падения, не соответствует действительности. По характеру травм это невозможно», — рассказал собеседник агентства.

По данным портала «Регион online», девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы утверждают, что после падения она якобы была в сознании и пыталась отказаться от медицинской помощи. Также прохожие рассказали, что девушка нецензурно выражалась и ругалась на врачей скорой помощи и полицейских. Медики зафиксировали у девушки перелом руки и позвоночника.

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© Служба новостей «URA.RU»
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