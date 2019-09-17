Медики рассказали о состоянии югорчанки, выжившей после падения с 8 этажа

Врачи зафиксировали у девушки множественные переломы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Врачи борются за жизнь девушки, которая выпала из окна восьмого этажа дома № 31 по улице Университетской в Сургуте. Об этом «URA.RU» сообщил источник среди медиков.

«Множественные переломы и сильные травмы. Врачи борются за ее жизнь. Информация о том, что она якобы ходила после падения, не соответствует действительности. По характеру травм это невозможно», — рассказал собеседник агентства.

По данным портала «Регион online», девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы утверждают, что после падения она якобы была в сознании и пыталась отказаться от медицинской помощи. Также прохожие рассказали, что девушка нецензурно выражалась и ругалась на врачей скорой помощи и полицейских. Медики зафиксировали у девушки перелом руки и позвоночника.