Волочкова показала содержимое своего холодильника. ФОТО

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Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Анастасия Волочкова съела за день все лишь половину чашки супаФото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова показала, что находится в ее холодильнике. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Лола, наша домработница, пишет мне сообщение с фото холодильника: „Настя, Ваш холодильник здорового питания готов!“ А потом второе смс: „Правда от таких скучных холодильников многие держатся подальше“», — подписала снимки балерина. Волочкова отметила, что за сегодняшний день съела только половину чашки супа «Том Ям» с утра. На фото видно, что в холодильнике балерины лежит зелень, салат, капуста, сельдерей, огурцы, помидоры и лимон.

Ранее Волочкова рассказала, что сама оплачивает себе роскошную жизнь, сообщает агентство Nation News. Балерина живет в огромном доме, постоянно посещает салоны и регулярно ездит за границу.

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Люди, не могу не поделиться???? Лола наша домработница ( у которой теперь Новый инстаграм???? @hilola0491 ????????) пишет мне сообщение с фото холодильника: «Настя, Ваш холодильник здорового питания готов!)???? А потом второе смс: «Правда от таких скучных холодильников многие держатся подальше..» Еду на съемку к Андрею Малахову и смеюсь в голос!???? Учитывая, что за весь день я сегодня стела утром пол чашки супа Том Ям, который Лола приготовила с нереальным количеством чили перцев!???? Видимо, Лола решила все перцы, которые попали в катафалковско-свадебный букет для Ксении от меня поместить в один суп.???????? Многие спрашивают, откуда у меня Энергия? От моего позитива, радости и любви! ???? Вовсе не от еды!???? Наоборот, лёгкость даёт энергию!???? На последней фото в этом посте это видно!???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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