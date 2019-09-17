Анастасия Волочкова съела за день все лишь половину чашки супа Фото: Личная страница Анастасии Волочковой в Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова показала, что находится в ее холодильнике. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Лола, наша домработница, пишет мне сообщение с фото холодильника: „Настя, Ваш холодильник здорового питания готов!“ А потом второе смс: „Правда от таких скучных холодильников многие держатся подальше“», — подписала снимки балерина. Волочкова отметила, что за сегодняшний день съела только половину чашки супа «Том Ям» с утра. На фото видно, что в холодильнике балерины лежит зелень, салат, капуста, сельдерей, огурцы, помидоры и лимон.

Ранее Волочкова рассказала, что сама оплачивает себе роскошную жизнь, сообщает агентство Nation News. Балерина живет в огромном доме, постоянно посещает салоны и регулярно ездит за границу.