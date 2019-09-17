В Москве задержан главный адвокат российских мусульман

Юрист задержан силовиками на 48 часов Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан в зале Лефортовского райсуда Москвы. Юрист, который считается самым известным мусульманским адвокатом России, проверяется на причастность к воспрепятствованию правосудию.

«Хасавову, насколько мне известно, инкриминируют статью 294 Уголовного кодеса РФ („Воспрепятствование правосудию“)», — сообщил ТАСС коллега Хасавова Эдуард Исецкий.

По его словам, Хасавова задержали прямо в Лефортовском суде Москвы и отвезли на допрос в СКР. Причиной стали комментарии по резонансному уголовному делу Абдусамада Гамидова, которые адвокат бывшего премьера Дагестана активно опубликовал в своих аккаунтах социальных сетях, пояснил юрист.

Телеканал «РЕН-ТВ» отмечает, что 9 сентября в суде по делу Гамидова и двух его подчиненных дал показания свидетель, который поменял показания и сказал, что подсудимые невиновны. По некоторым данным, он изменил свои показания «под давлением адвоката Хасавова, который якобы угрожал ему и его семье». Впоследствии свидетель написал заявление в Следственный комитет.

Бывшего руководителя правительства Дагестана, а также еще двух бывших высокопоставленных республиканских чиновников, обвиняют в мошенничестве и растрате. Процесс над ними проходит в столице, так как, по информации СМИ, в самом Дагестане у подсудимых имеются обширные связи в силовых органах и судейском корпусе.