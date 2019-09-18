По решению суда чиновник лишился дорогостоящего имущества Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Имущество обвиняемого в нескольких преступлениях экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на девять миллиардов рублей изъяли в пользу государства. Соответствующее решение вынес Клинский городской суд Московской области.

«Всего по решению конфискованы 1700 объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей „денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества“», — говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ, которая и добилась конфискации имущества бывшего подмосковного чиновника. Надзорное ведомство убедило суд в том, что бывший глава Клинского района получил данное имущество незаконным путем.

Общую стоимость изъятого имущества в Генпрокуратуре оценили в 9 млрд рублей. В список имущества, которое принадлежало Постриганю и его ближайшим родственникам, входят здание кинотеатра, лодочная станция, общественная баня и два детских сада.

Александр Постригань возглавлял Клинский район Подмосковья с 1992 по 2014 год, затем он на протяжении трех лет был местным депутатом. В период, когда пост губернатора Московской области занимал Борис Громов, Постригань считался одним из наиболее авторитетных муниципальных чиновников региона.

Бывший чиновник был задержан силовиками в 2018 году по подозрению в превышении должностных полномочий, получении крупной взятки и должностном подлоге при сдаче жилого дома. По версии следствия, Постригань использовал служебное положение «для личного обогащения» и незаконно приобрел имущество, которое находилось в муниципальной собственности. В настоящее время Постригань находится под арестом в СИЗО, ему грозит длительное тюремное заключение.