В России из-за дефицита лекарств может вырасти смертность от онкологии

Уровень смертность от рака в нашей стране может значительно увеличиться Фото: Илья Московец © URA.RU

Если в России не изменятся правила закупки лекарств, то через два года смертность от онкологических заболеваний может вырасти на 20—30% из-за предстоящего дефицита препаратов. Такое мнение высказал директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан.

Руководитель Института полагает, что катастрофа с обеспечением касается не только дорогостоящих препаратов для лечения лимфобластного и миелобластного лейкозов, но и простейших средств, применяемых в сопроводительной терапии.

«Начали исчезать лекарства, которые ежедневно необходимы для лечения пациентов. На смену им приходят абсолютно непроверенные дженерики. Мы зачастую не знаем, чем лечим пациентов», — рассказал Масчан «Известиям». Единственным решением проблемы он видит отмену всех законов, которые мешают добросовестным западным производителям выйти на российский рынок. Масчан уверен, что только отечественные фармацевтические компании не смогут покрыть всю потребность в препаратах.

Ранее в Минздраве РФ заявили о том, что экономические потери от онкологических заболеваний в 2011—2015 годах достигали ежегодно около 8,1 миллиарда долларов. Расчеты строились на основе исследований, которые показали, что из-за рака женщины в среднем живут на 18 лет меньше, а мужчины — на 15. В прогнозе до 2030 года специалисты указывают, что экономические потери от рака легких и рака молочной железы должны снизиться, а от рака шейки матки и опухолей головы и шеи — повыситься.